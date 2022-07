La Fête de la Communauté flamande débute dès ce dimanche à Bruxelles

Dimanche, les flâneurs et curieuses se retrouveront à Anderlecht, Forest et Saint-Gilles pour des promenades à pied ou à vélo, des performances artistiques au musée d'art contemporain WIELS, une visite guidée du stade de l'Union Saint-Gilloise, des ateliers de danse sur la place de Bethléem et une fête à la piscine en plein air Flow, de retour pour baigner petits et grands jusqu'à la mi-septembre.