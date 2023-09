La Fête de la BD s’amarre à Tour & Taxis pour le week-end

La Fête de la BD débarque ce vendredi à Bruxelles pour faire le plein de rêverie et d’énergie au fil des cases. Pendant trois jours, les bédéphiles zigzagueront entre les stands des éditeurs et les près de 200 séances de dédicaces à la Gare maritime, sans oublier de faire escale au pavillon international pour mettre l’encre à d’autres horizons. Ateliers, rencontres et expositions rythmeront ce rendez-vous gratuit pour petits et grands.

Pour cette deuxième édition à Tour & Taxis, le "BD Comic Strip Festival" souffle les 77 bougies des éditions du Lombard par deux expositions spéciales ("Le Lombard, une affaire de famille" et "Odyssée aux origines de Blake et Mortimer") au Musée de la Bande Dessinée (CBBD).

C’est donc sous le trait d’Aveline Stokart, dessinatrice de la série "Elles" publiée par l’éditeur du journal de Tintin, que l’affiche de l’événement donne vie à un carrousel de héros du Neuvième art : la Schtroumpfette, Yakari ou encore Ducobu. Gonflé, celui-ci accueillera les fans du phylactère à Tour & Taxis. Les traditionnels ballons géants, disséminés aux quatre coins du festival, guideront les familles vers de nombreuses animations. Outre un nouvel espace dédié à l’univers du manga, les bulleurs s’immergeront dans le patrimoine de papier d’une dizaine de pays et territoires. Dans l’Espace BD alternative, l’auteur Benoit Carbonnel réalisera une fresque en clin d’œil à son roman graphique "Cool Parano – Un Testament Graffiti", encyclopédie colorée et incarnée de la sous-culture du tag urbain. Les aventureux du Pentagone se donneront aussi rendez-vous au cinéma Palace pour une projection du film "Apocalypse Now" de Francis Ford Coppola, ou à la librairie Slumberland (au CBBD) pour chasser, en famille, les mosaïques "Invader".

Vendredi, les prix Atomium seront décernés à huit professionnels de la bande dessinée pour une dotation totale de plus de 75.000 euros.

Pour plus d’informations sur l’évènement.