La Fête bruxelloise de la BD revient dans sa pleine forme en septembre à Tour & Taxis

Après deux années d’éditions adaptées en raison de la situation sanitaire, la Fête de la BD fera son grand retour du 9 au 11 septembre dans la capitale. À cette occasion, elle adoptera son nouveau nom et deviendra le BD Comic Strip Festival. Autre nouveauté, elle s’excentrera et prendra ses quartiers dans la gare maritime et dans les sheds de Tour & Taxis.