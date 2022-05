La fête aux Meilleurs de l'année 2021 !

Il s’agit de la sixième édition des "Meilleurs de l’année". "C’est du Belge" et Paris-Match ne sont pas peu fiers d’avoir mis en lumière des talents et des personnalités qui débutaient dans leur carrière et qui sont devenus des références aujourd’hui.

Les lauréats sont :

Catégorie Gastronomie : Sébastien Hankard et Jean Vrijdaghs

Catégorie Scène : Isabelle Hauben

Catégorie Mode : Paolina

Catégorie Joaillerie : Audrey Huet

Catégorie Déco Design : Louves

Catégorie Logements d'Exception : Les Lodges de la Vierre

Catégorie Sport : Anna Koulberg