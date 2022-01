La ferme pédagogique Nos Pilifs ou comment avoir un contact direct avec la nature pour les enfants

Du côté de Neder-Over-Heembeek, la ferme Nos Pilfis propose tout un tas d’activités, dont une ferme d’animation pour les enfants.

Nos Pilifs, c’est un endroit de cinq hectares dans le nord de Bruxelles. Véritable poumon vert dans la capitale, ici la nature est respectée et la biodiversité est à la fête.

Nos Pilifs, c’est une ETA, une entreprise de travail adapté qui fait travailler quelque 145 personnes porteurs d’un handicap, accompagné d’une quarantaine de salariés qui entourent ces travailleurs hors du commun. Car c’est la mission première de la ferme dans n’importe laquelle de ses activités.

Il y a plein d’activités à faire chez Nos Pilifs. Si vous pouvez aller manger, boire et faire vos courses, il y a aussi la possibilité d’aller voir la ferme d’animation.

"L’idée, c’est de pouvoir offrir à plus ou moins 4000 enfants bruxellois par an, une rencontre et un contact direct avec la nature, que ce soit les animaux de la ferme comme les vaches juste ici ou les potagers. Qu’ils puissent venir se rendre compte eux-mêmes du cycle des saisons et qu’ils apprennent via l’éducation à l’environnement à poser des gestes citoyens écoresponsables dans leur quotidien. Et par le biais des enfants, on touche aussi les familles" commence par nous expliquer Julie Legrand.

"C’est intéressant et enrichissant pour les enfants. Je crois que c’est ça aussi qui fait la plus-value de cette ferme d’animation précisément. C’est cette rencontre avec la différence et cet échange dans la différence, dans le respect de cette différence et la tolérance. Et souvent, les enfants ne le remarquent même pas, ce qui est enrichissant pour les enfants et les animateurs", rajoute la responsable de cette ferme pédagogique.