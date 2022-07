La Ferme Paquet de Wéris remporte une nouvelle fois le concours provincial du meilleur beurre de ferme salé

Le beurre de ferme reprend une certaine place dans la consommation des ménages. Et cette année, quatre Provinces (Hainaut, Liège, Luxembourg et Namur) ont organisé le concours du meilleur beurre de ferme salé. Et la Province de Luxembourg vient de proclamer les lauréats de l’édition 2022. C’est la troisième fois que le concours était organisé. Et, comme il y a deux ans, c’est le beurre salé de la ferme Paquay (" Aux saveurs des dolmens " à Wéris, commune de Durbuy, qui l’emporte. Bernadette et Freddy Paquet ont aussi terminé deuxième l’an passé, pour leur beurre doux. Bernadette ne peut dire quel est vraiment la recette du succès, mais avance des arguments " une bonne maturation des crèmes, un bon lavage, une bonne alimentation, des vaches en bonne santé… " Freddy ajoute : " c’est le travail de toute une équipe avec notre fils et notre belle fille derrière nous ! " A Wéris, Bernadette pratique la vente directe dans un petit magasin où des dessins expliquent comment la crème fraîche se transforme progressivement en beurre. Derrière les Paquay, on retrouve, à la deuxième place, la Ferme Tholl-Bodelet à Aix-sur-Cloie (Aubange). Troisième l’an passé, les Bodelet progressent d’une place cette année. Quant à la troisième marche du podium, elle est occupée par la Ferme de la Vallée des Jerseys à Wy (Erezée). Et Pour Marie-Noëlle Adam et son mari Philippe, c’était leur toute première participation et donc une bien belle répompense