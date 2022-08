La ferme de Desnié : une référence belge pour la permaculture

La ferme laboratoire accorde également un rôle central à la transmission via des cours et des formations en permaculture, herboristerie, maraîchage, jardinage, plantes bio indicatrices et même de fauchage à la faux ! Plus de mille élèves sont déjà passés dans cette ferme pédagogique. "Ces formations ont évidemment un coût. Notre objectif à long terme est donc de créer un institut de recherche pour pouvoir diffuser librement les savoirs et les démocratiser."

Outre les formations, des visites guidées sont organisées de mai à octobre pour découvrir l’histoire et le fonctionnement de la ferme. Vous pouvez aussi acheter les légumes et les produits laitiers de la ferme via des paniers à venir chercher sur place (du vendredi 14h au samedi 18h sur commande) ou dans le petit magasin " Demain l’épicerie " situé à Spa.

(Cet article date de mai 2021 et a été mis à jour en août 2022).