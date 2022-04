La ferme Carette de Kain : « Un dimanche de Pâques sans asperge, ça serait malheureux ».

Ordinairement récoltée de mars à juin, l’asperge de Kain est très appréciée dans la région. On l’y cultive depuis au moins deux siècles. Le sol de Kain est particulièrement propice à cette culture. " On a à Kain un sol très sableux. Il se réchauffe donc très rapidement. Au plus celle-ci pousse vite, au plus elle est tendre. Qu’elle soit grosse ou petite, cela ne change rien. L’asperge blanche doit bien sûr être épluchée tandis que la verte, cultivée hors sol, ne nécessite pas d’épluchage ", indique Claude Carette, fermier maraîcher.