"La fenêtre ouverte", une toile surréaliste de Picasso, est aux enchères

Le tableau en vedette chez Christie’s appartient à une série de toiles d’ateliers que Picasso a initiée en 1926. Certaines œuvres de cet ensemble sont conservées dans des musées tels que le Museum of Modern Art à New York et le Centre Pompidou à Paris.

"La fenêtre ouverte" sera proposée aux enchères pour la première fois le 1er mars prochain, lors de la vente du soir "The Art of Surreal". Elle est estimée entre 14 millions et 24 millions de livres (entre 17 et 29 millions d’euros). Ce montant est nettement inférieur aux 179,4 millions de dollars auxquels a été adjugé "Les femmes d’Alger (Version 'O')" en 2015 chez Christie’s à New York.