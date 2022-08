La femme la plus grande du monde vient d’établir 3 nouveaux records

Rumeysa Gelgi, qui mesure 215,16 centimètres, est la plus grande femme du monde et elle vient de remporter 3 nouveaux records.

Atteinte du syndrome du Weaver, la jeune femme mesurait 215,16 cm à l’âge de 17 ans, taille lui conférant le statut de femme la plus grande du monde au Guinness des records après avoir déjà décroché le record de la plus grande adolescente vivante, en 2014.

Le Guiness ayant parfois des records étranges (avez-vous entendu parler de la femme avec le plus de piercings au monde ?) et, après avoir été récemment mesurée, Gelgi détient désormais les records de la femme avec les doigts les plus longs du monde, les mains les plus longues et le dos le plus long… Sa main droite mesure 24,93 cm de long, la main d’une femme mesurant en moyenne 17 cm.