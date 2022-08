Chloe Trujillo, artiste, créatrice de mode, musicienne et épouse de Robert Trujillo, le bassiste de Metallica, s’apprête à sortir un EP avec Mark Dalbeth (Rav Medic) du groupe Bellusira.

Le projet s’intitule Heavy Peace et sortira le 19 août via Golden Robot Records. On peut déjà découvrir les singles "Mana, A Ladder To The Sun" et "The Heaviest Sound Is Silence".