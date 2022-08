La femme de L'Homme sauvage : l'affaire qui a secoué une maison close du quartier des Marolles en 1842

Dans le 1e épisode d'Un crime, une histoire, série de la 4e saison d'Histoire criminelle, avec l'aide de Jérôme De Brouwer, historien du Droit à l'ULB, Jean-Louis Lahaye se penche sur l'affaire de l'Homme sauvage. Une enquête qui prend place dans un des plus vieux quartiers de Bruxelles : les Marolles.

Les Marolles est un quartier animé, pittoresque, chargé d’histoire et qui a subi bien des métamorphoses au fil du temps. En 1842, et dans une rue qui existe toujours, la rue de l'Épée, dans la maison un peu particulière, le destin de Colette, 23 ans, bascule.

Dans le salon, un homme d’un certain âge, entouré de femmes, lit à voix haute un journal. Parmi les femmes qui écoutent la lecture, Colette est assise un peu à l’écart. Mais elle sort de sa torpeur lorsque l’homme lit : "Dans la nuit du 17 au 18 juillet, deux femmes, deux sœurs, Anne-Marie et Anne-Catherine Van Isterdael, âgées respectivement de 82 et de 76 ans, ont été assassinées à leur domicile d’Alsemberg, à coups de couteau. L’assassin s’est enfui après avoir volé les objets de valeur, notamment une montre en argent de 2000 francs".

Ce récit la préoccupe. Le sol se dérobe sous ses pieds depuis que celui qu’elle prenait pour son prince charmant, Jean-Jacques Vandenbossche, a cessé brusquement de venir la voir.