La femme de Bruce Willis demande aux paparazzis de laisser son mari tranquille

Ce dimanche 5 mars, Emma Hemming Willis a pris la parole sur Instagram pour dénoncer l’attitude intrusive de certains paparazzis, qui continuent de traquer son mari Bruce Willis bien qu’il soit atteint de démence.

Il y a peu, elle et son époux prenaient en effet un café avec des amis à Santa Monica, lorsque des paparazzis ont commencé à les prendre en photos et à interpeller l’acteur. Une attitude que déplore sa femme, compte tenu de l’état de santé de son mari.

Pour éviter que de telles situations se reproduisent à l’avenir, elle a donc tenu à adresser "un message d’intérêt public" à ses abonnés.

"Si vous vous occupez d’une personne souffrant de démence, vous savez à quel point cela peut être difficile et stressant d’aider cette personne à vivre, et même à prendre une tasse de café" explique-t-elle ainsi dans un vidéo consacrée au sujet, afin d’appeler les photographes et journalistes people à "garder leurs distances".