La FEF, Fédération des Etudiants Francophones, souffle 50 bougies

Les discussions à propos de la réforme du calendrier scolaire sont en cours et elles sont difficiles, reconnaît Emila Horhaj. "Actuellement, on se retrouve avec des sessions de cours très longues, mais aussi avec des sessions d’examens qui sont de moins en moins pédagogiquement correctes".

"On fait face à des QCM (Questionnaire à choix multiples) à notation négative, à des examens quasi impossibles à réussir et dont le seul but est de faire le tri au sein des étudiants car ils sont trop nombreux et qu’il faut en éliminer. Avant de revoir le calendrier, il faut d’abord agir sur ces problèmes-là", estime Emila Horhaj.