La Fédération wallonne de l'Agriculture manifeste contre le plan Erosion

Le ministre wallon de l'Agriculture, Willy Borsus, a dit avoir demandé une troisième année transitoire à l'Europe dans le dossier de l'érosion des sols. La réponse est, selon lui, attendue dans une quinzaine de jours. "On sait qu'on doit traiter la question de l'érosion pour protéger les sols et éviter les coulées de boue. Toutes les dispositions ont déjà fait l'objet d'une très large concertation et approbation par le secteur. Mais entre l'approche théorique qui est pertinente et l'application sur le terrain, il y a des problèmes qui sont apparus en février, lors de la notification aux agriculteurs des parcelles concernées. Je partage ce constat concernant ces difficultés dans un certain nombre de situations et je veux les résoudre", a expliqué le ministre.

Plus tôt dans la journée, Les Engagés avaient de leur côté demandé au ministre "une remise à plat de la réglementation qui frappe de manière injustifiée les agriculteurs et qu'on reparte sur une cartographie validée par le secteur." "Ce qui est donc le cas", leur a répondu le ministre en soirée. Dans le cadre de la nouvelle Politique agricole commune (PAC), la Commission européenne entend veiller à une réduction du risque de dégradation et d'érosion des sols. Sont concernés les agriculteurs exploitant des parcelles à risque d'érosion élevé, très élevé ou extrême selon le nouveau référentiel de sensibilité à l'érosion. Celui-ci est désormais basé sur la pente, sa longueur, les caractéristiques du sol et l'intensité moyenne des pluies locales, alors que jusqu'à il y a peu, le risque d'érosion était uniquement caractérisé par l'inclinaison des pentes agricoles.