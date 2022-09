La Fédération Wallonie-Bruxelles, un allié pour les jeunes artistes

C’est en plein cœur de Bruxelles, plus exactement à l’Ancienne Belgique que Joëlle a rendez-vous pour découvrir la jeune rappeuse bruxelloise que son manageur décrit comme "épatante" : Boa Joo ! Et ce lieu n’a pas été choisi au hasard puisqu’il s’agit de la première grande scène de l’artiste. Autrice, compositrice et interprète, cette jeune belgo-rwandaise arrive sur la scène hip-hop avec des textes explicites qui bousculent les stéréotypes sexistes. Et sur son parcours, elle a été notamment aidée par Sami.

"Je suis manager et je suis également booker. Dans mon rôle de bookeur, je lui trouve des lieux et des dates de concerts et dans mon rôle de manageur, on va essayer d’aller chercher les meilleures choses pour elle. Manager, c’est la partie qu’on voit, c’est être au quotidien avec elle, on essaie de développer son projet", explique ce membre de l’agence artistique Skinfama.

Pour Boa Joo, tout est encore très récent, cela ne fait que trois ans qu’elle a enregistré son premier morceau. "J’ai toujours écrit, mais faire une scène, ça a toujours été un rêve", confie l’interprète de "Dis moi". Et dans son parcours, elle a pu bénéficier de l’aide de la Fédération Wallonie Bruxelles. Sami Deli explique :