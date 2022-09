La Fédération Wallonie-Bruxelles, un acteur clé de la recherche fondamentale

Avant de se concentrer sur Christophe Desmet et son fabuleux métier, il convient de donner quelques notions techniques afin de mieux comprendre le cadre qui l’entoure. "Le FNRS est un fonds privé d’intérêt public qui est financé essentiellement par la FWB qui emploie des chercheurs. Donc la Fédération Wallonie Bruxelles finance les universités, pas seulement au niveau de leurs enseignements, mais aussi au niveau de leurs recherches ce qui signifie que c’est vraiment un acteur central de la recherche fondamentale", confie le scientifique.

Et son terrain de jeu, il est en plein cœur du CHU de Liège. "Vous êtes dans le laboratoire d’immunologie cellulaire et moléculaire du giga, donc c’est un laboratoire qui comprend plusieurs professeurs qui étudient ensemble les mécanismes de protections de nos poumons", présente le chercheur. Et pour ceux qui se posent la question, l’immunologie, pour faire simple, c’est l’étude du système immunitaire.

La spécialité de Christophe, c’est l’asthme et les maladies respiratoires en général. "Je travaille sur les allergies. J’essaie de comprendre comment notre corps ne fonctionne pas bien quand on rencontre des allergènes. Par exemple, nous étudions les effets à long terme de certains médicaments efficaces pour certaines maladies. Nous pouvons dire s’ils représentent un souci pour la santé s’ils sont pris plusieurs années durant", poursuit-il fièrement !

Son rêve, comme celui de tout chercheur, ce serait de faire une découverte majeure qui permettrait de soigner une maladie contre laquelle on n’a pas de solution pour le moment. On lui souhaite en tout cas, car on l’oublie souvent mais derrière chaque découverte se cache toujours un ou plusieurs hommes et femmes investis et passionnés.