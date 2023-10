La Fédération Wallonie-Bruxelles se met d’accord sur son budget 2024. 9 millions € pour l’aide à la jeunesse

Pour le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), le défi est le même chaque année : faire pour un mieux dans un cadre budgétaire très compliqué, d’autant que constitutionnellement, la Communauté ne peut lever aucun impôt ou moindre taxe.

Pour 2024, le déficit de la Fédération se meontera à 993 millions €. Ce montant se révèle inférieur à la trajectoire budgétaire pluriannuelle qui l'estimait initialement à 1,377 milliard €.

Des secteurs en difficulté chronique

La situation reste difficile avec de nombreux secteurs demandeurs de moyens supplémentaires. L’équation est connue mais pour ce dernier budget de la législature, le déficit serait finalement moins important que prévu. Aucun secteur ne se verrait négligé, s’engage-t-on.

Ce serait le cas pour la Culture où les investissements seraient maintenus pour les infrastructures de manière générale.

La ministre Linard annonce 6,8 millions € en plus pour les arts de la scène.

Par ailleurs, 6 millions € supplémentaires sont dégagés pour harmoniser les salaires des puéricultrices et 12,5 millions € pour poursuivre la réforme des milieux d’accueil de la petite enfance de l’ONE (nommée MILAC) entrée en vigueur, depuis le 1er janvier 2020. Cette réforme a pour but d’aboutir à l’horizon 2025 avec l’ouverture, progressivement de 4000 places supplémentaires.

De l’aide pour l’aide à la jeunesse

Il y a également des demandes précises dans le secteur de l’aide à la jeunesse, où est prévu un renforcement des moyens en termes d’effectifs et de prise en charge pour les services de l’aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse.

Ces derniers mois le secteur a souvent exprimé ses griefs et revendications.

Le gouvernement va libérer pour 9 millions € de moyens supplémentaires, tout en pérennisant 7 millions € des moyens déjà débloqués. Il a également été décidé de renforcer les moyens humains avec le renforcement des Services d’aide et de protection de la jeunesse soit 18 ETP supplémentaires qui viennent s’ajouter aux 47 ETP dégagés en juillet, ce qui représente donc 65 ETP supplémentaires.

Dans le secteur de la Protection de la Jeunesse, les IPPJ se verront renforcer de 17 ETP (éducateurs et assistants sociaux).

Des demandes provenaient également du monde de l' Enseignement : la gratuité aujourd’hui assurée jusqu’en deuxième primaire va être étendue l’année prochaine à la troisième année.

" Nous saluons cette mesure qui permettra à 56 000 familles d’économiser 100€ à la rentrée prochaine ", se réjouit Madeleine Guyot, Directrice générale de la Ligue des familles. " Au total, suite au combat de plusieurs années de la Ligue des familles et aux décisions des gouvernements successifs, ce sont 340 000 enfants de maternelle et de début de primaire qui bénéficient de la gratuité des fournitures scolaires. "

Cela représente un effort financier de 4,3 millions €.

Mais plus globalement, au travers ce budget, beaucoup s’interroge pour l’avenir : à quoi ressemblera la FWB sous la prochaine législature. Des tractations ont eu discrètement entre présidents de parti pour alléger les compétences de la Fédération. Et ça, ce sera l’un des enjeux de ces prochaines années côté francophone, un dossier sur la table depuis plus de 30 ans.