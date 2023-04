La Fédération Wallonie-Bruxelles se dote d'un nouveau plan de lutte contre le harcèlement à l'école

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a approuvé jeudi en 4e et dernière lecture un avant-projet de décret relatif à l'amélioration du climat scolaire et la prévention du harcèlement et du cyberharcèlement à l'école.

Face à un phénomène qui pousse chaque année de nombreux jeunes dans le désarroi, voire au suicide parfois, le texte entend imprimer une toute nouvelle dynamique en offrant un cadre structurel à la politique de prévention et de lutte en la matière.