La Fédération Wallonie-Bruxelles, organisatrice des « ateliers de la pensée joueuse »

C’est dans une classe de l’école Decroly à Uccle que Joëlle a participé à son premier atelier de la pensée joueuse grâce à Cristèle Jonnart. Un atelier qui se déroule toujours en deux parties : une partie théâtre et une partie philosophique. Au niveau du fonctionnement, c’est très simple : on propose aux enfants différents dessins fournis par Yapaka qui suggèrent des émotions comme l’injustice, la jalousie, l’autorité, le harcèlement…

Ensuite, les enfants inventent une histoire et trois d’entre eux jouent à leur tour une petite pièce de théâtre. Mais attention, chaque enfant joue les trois personnages : victime – bourreau et redresseur de torts.

Le but est clair, se mettre à la place de l’autre, se mettre dans un rôle qu’on connaît moins…

Pendant tout le temps du défi, Cristèle intervient le moins possible puis, en deuxième temps, vient la pensée philosophique où les enfants doivent tenter de répondre à une question à chaque fois en jouant un rôle très précis et toujours sur base volontaire.

Pour cette institutrice, les bienfaits de ces ateliers se construisent sur le long terme. Elle le pratique de manière hebdomadaire et est convaincue de ses vertus :

Ils permettent (ndlr : les ateliers) la prévention de la violence et aux enfants de s’exprimer dans un cadre non stigmatisant qui leur permet de développer leur socialisation, leur empathie, leur esprit critique et le sens du débat…