La Fédération Wallonie-Bruxelles joue aussi un rôle sur le plan international avec la DRI

"Le travail de notre service consiste à centraliser toutes les demandes des organisations internationales comme le conseil de l’Europe, l’Unesco, l’Union européenne, l’OCDE… Et ensuite, nous devons réorienter ces demandes vers les organisations fonctionnelles", explique le directeur du service. La direction des relations internationales a plusieurs rôles : elle est à la fois garante de la cohérence des positions du ministère vis-à-vis des interlocuteurs externes, elle organise les interventions et les actions de la FWB dans le domaine des relations internationales, elle assure le suivi des engagements internationaux de la Fédération Wallonie-Bruxelles…

Il s’agit ici d’un service de support à destination des différentes administrations qui composent la FWB. Et si vous vous demandez qui bénéficie de ce service, la réponse est simple : tous les habitants de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Pour François Tricarico et son équipe, les journées sont denses ! "Chaque jour, des dizaines de nouvelles demandes arrivent, il faut donc travailler de manière très rigoureuse pour les traiter, les analyser et les réorienter dans les délais demandés par les organisations internationales", détaille-t-il. "On peut être fiers lorsqu’une demande revient vers l’organisation internationale avec les bons éléments et surtout avec les intérêts que nous souhaitons défendre", ajoute le jeune directeur.

Ce service ne travaille évidemment pas seul. Impossible de parler des relations internationales sans évoquer Wallonie-Bruxelles international (WBI). "WBI, c’est le fruit d’une volonté commune entre la FWB, la Région wallonne et la COCOF d’avoir un organisme commun qui gère les relations internationales. L’objectif, c’est que la WBI soit l’ensemble lié des relations internationales, mais nous n’avons pas la même fonction", insiste François Tricarico ! À la DRI, le but est de faire de la coordination et la WBI faire de la représentation diplomatique.