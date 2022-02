La Fédération Wallonie-Bruxelles fête les 100 ans des bibliothèques publiques

C’est dans la section enfant, en compagnie de la directrice de la bibliothèque, Bénédicte Dochain, que commence la visite. Un endroit parfait pour évoquer certains aspects du métier ! "Être bibliothécaire, c’est déjà organiser des collections, ensuite les équiper, les mettre en rayons et évidemment les mettre en valeur" nous confie-t-elle.

Dernièrement, on fêtait les 100 ans des bibliothèques publiques suite à la loi de 1921 proposée par Jules Destrée qui a organisé le réseau des bibliothèques publiques dont le rôle est aujourd’hui de "mettre à disposition des ressources mais aussi de développer des pratiques langagières, c’est-à-dire de mettre en place des actions de médiation entre les collections et le public".

En Fédération Wallonie-Bruxelles, l’ensemble des collections s’élève à plus de 9 millions de documents tous supports confondus, dont plus de 3 millions d’ouvrages dédiés à la jeunesse. Et même si le prêt de livre diminue, la fréquentation du lieu lui est en hausse. "Une bibliothèque, c’est le lieu entre la maison, l’école ou le travail. C’est le troisième lieu. On peut venir à la bibliothèque pour étudier, pour travailler, pour participer à des ateliers, des cercles de lecture, des ateliers d’écriture, … ", ajoute Bénédicte Dochain. Bref, il n’y a que de bonnes raisons de pousser la porte d’une bibliothèque.