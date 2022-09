La Fédération Wallonie-Bruxelles en fête sur fond de détérioration de sa situation financière

Faute de recettes nouvelles, en particulier fiscales, si la Fédération Wallonie-Bruxelles devait faire face à une détérioration importante de sa situation financière, "ils n’auront qu’un seul levier, c’est jouer sur les dépenses", explique le professeur Joseph Pagano. "Mais dans les dépenses, il y a une part importante de salaires", ajoute le Joseph Pagano. Ces salaires sont en bonne partie payés dans l’enseignement. On imagine difficilement des économies qui seraient réalisées dans un domaine aussi sensible alors qu’il est prévu que les enseignements soient de mieux en mieux formés avec, à la clé, une augmentation de la durée d’études pour les instituteurs et régents.

L’actuel budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles est en déséquilibre. Le déficit est d’un milliard d’euros. "L’indexation des salaires, c’est 650 millions d’euros. On n’y échappe pas", expliquait ce mardi au micro de la RTBF le ministre-président Jeholet.

La crise énergétique actuelle amène aussi sur la table du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles de nouvelles demandes d’aides financières. Pas plus tard qu’hier, le 26 septembre, les fédérations et associations " Enfance & Jeunesse " ont tiré la sonnette d’alarme à l’approche de l’hiver, demandant de l’aide alors que les factures énergétiques s’alourdissent et qu’il faut faire face aux indexations de salaires. Là aussi, aider tout le monde sera compliqué. "Par exemple, en matière énergétique, je sais que les écoles sont en souffrance, que les opérateurs culturels, de jeunesse, de sport… A un moment donné, on verra avec l’enveloppe budgétaire qui est possible de voir si on peut aider et comment on peut aider ces opérateurs", expliquait Pierre-Yves Jeholet ce mardi.

Du côté du ministre du Budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le socialiste Frédéric Daerden, aider les écoles "paraît être une priorité", mais tous les secteurs sont "importants". Et le ministre du Budget d’avertir : "aider ne veut pas évidemment dire que l’argent est disponible et que l’argent va combler toutes les difficultés des uns et des autres".

La ministre de la Petite Enfance, l’écolo Bénédicte Linard se veut rassurante. "Ce n’est pas un conclave qui est là pour faire des économies. Ce n’est pas le moment de venir priver de deniers importants les différents secteurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles", précisait-elle ce mardi, en marge des festivités officielles à l’Hôtel de Ville de Bruxelles.

Bref, la marge de manœuvre de la Fédération Wallonie-Bruxelles est étroite.