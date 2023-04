La Fédération internationale de triathlon réintègre Russes et Bélarusses

La Fédération internationale de triathlon (World Triathlon) a annoncé jeudi avoir décidé de réintégrer les sportifs russes et bélarusses, interdits de compétition depuis mars 2022 dans la foulée de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

"Le comité exécutif de World Triathlon a donné son soutien de principe à la recommandation du CIO d'un retour à la compétition des athlètes avec des passeports russes et bélarusses et de la levée de leur suspension", a indiqué l'instance dans un communiqué.

Dans une prise de position critiquée par l'Ukraine et ses alliés, le Comité international olympique (CIO) a préconisé le 28 mars le retour des athlètes russes et bélarusses sous bannière neutre et à titre individuel, sans toutefois se prononcer à ce stade sur une éventuelle participation aux Jeux olympiques de 2024 à Paris.