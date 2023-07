La Fédération Internationale de Tennis décerne à Justine Henin son prix le plus prestigieux

Justine Henin est la lauréate 2023 du "Prix Philippe Chatrier". Il s’agit de la plus haute récompense décernée par la Fédération Internationale de Tennis. Elle est remise chaque année à une personnalité, ou une organisation, "qui a apporté une contribution significative au tennis, sur le court et en dehors du court". Martina Navratilova, Stan Smith, Gabriela Sabatini, et le All England Lawn Tennis Club (qui organise le tournoi de Wimbledon) figurent parmi les anciens lauréats.

L’ITF, la Fédération Internationale, rappelle que Justine Henin a gagné sept tournois du Grand Chelem, une médaille d’or olympique, la Fed Cup (désormais Billie Jean King Cup), et que "depuis la fin de son illustre carrière, elle a créé une académie, et une fondation qui offre des opportunités sportives à des enfants malades et handicapés".