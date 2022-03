La Fédération Indonésienne de Football doit plus de 47 millions de dollars à une entreprise belge

À plusieurs reprises, la fédération indonésienne a exprimé sa volonté de régler la situation à l’amiable. Target Eleven a donc accepté de suspendre la procédure devant le TAS dans l’optique de régler le litige amicalement. Mais après des mois sans véritable avancée Target Eleven a plutôt eu l’impression que la Fédération Indonésienne cherchait à gagner du temps, sans aucune avancée concrète à l’horizon.

L’entreprise "bruxelloise" a donc décidé de relancer la procédure devant la Cour Arbitrale du Sport. Patrick Mbaya, le directeur de Target Eleven a réécrit au tribunal, le 23 février 2022 et a indiqué qu’il n’y avait plus de possibilité d’accord amiable. Selon le DG de Target Eleven, la Fédération a tenté de gagner du temps en espérant pouvoir plaider qu’ils n’ont pas de responsabilité dans cette histoire. Il demande au tribunal de prendre une mesure provisoire afin que la PSSI fournisse une garantie financière ou bancaire de l’ordre de 47 millions de dollars. Cela permettrait d’arrêter l’augmentation des frais du côté indonésien et cela fournirait une garantie à Target Eleven.

Car malgré la tournure des événements, Patrick Mbaya a conscience qu’il est peu probable que la Fédération indonésienne lui rembourse l’important montant du jour au lendemain, il a d’ailleurs formulé plusieurs solutions à l’autre partie : " Il semble que le Comité exécutif de la Fédération est partagé quant à la solution (ndlr. gardée confidentielle) que je leur proposais, bien que celle – ci avait l’avantage de ne pas coûter beaucoup d’argent à la Fédération et au contraire de lui apporter des nouveaux revenus dont elle ne dispose pas à ce jour tout en remboursant la somme totale qui m’est due à terme. […] Mon objectif est bien de récupérer ce qui m’est dû."

Le patron de l’entreprise belge est donc encore ouvert au dialogue et à trouver des solutions constructives avec la PSSI. Mais en passant par le Tribunal, vu les échecs qui ont résulté des tentatives amiables.

À la date du 14 mars 2022, le montant dû par la fédération à Target Eleven s’élèvait à 47.141.293,38 dollars américains. "Oui la somme due est importante et elle représente un travail fourni durant plusieurs années et une indemnisation du manque à gagner en fonction des contrats importants qu’on aurait dû signer pour les ligues comme les droits de télévision d’un montant d’1.5 milliard de dollars, soit 150 millions de dollars (137 millions d’euros) par an. Cela représentait évidemment beaucoup pour mon entreprise."

En attente de la décision provisoire du tribunal arbitral et que la procédure normale reprenne en parallèle, Target Eleven vient de désigner son "arbitre" et la Fédération Indonésienne a dix jours pour faire de même. Si elle ne l’a pas fait le 21 mars, le président de la Cour s’en chargera. Ces arbitres devront ensuite choisir un président pour composer la chambre arbitrale et la procédure pourra entrer dans le vif du sujet.