La fédération des soins à domicile réclame un nouveau modèle de financement : une délégation a rencontré le ministre fédéral de la Santé

Les professionnels du secteur prennent notamment pour exemple un modèle en place aux Pays-Bas et au Québec, un système forfaitaire et non à l’acte qui mélange la condition de la personne qui nécessite des soins de santé et les services administrés. Ils espèrent voir un modèle similaire en Belgique et qu’il soit idéalement testé en 2024.

Le cabinet attend également un travail de la part de la fédération, précise M. Peters. La délégation se dit contente de la "reconnaissance de la part du cabinet" et du fait qu’il s’est "engagé de manière sérieuse".

Toutefois, les quelque 150 personnes mobilisées à Bruxelles, selon les organisateurs, ont fait part d’une certaine déception. "On s’attendait à une aide directe de financement des soins", note le directeur des soins infirmiers. "Mais on comprend. Ce n’est pas une décision qui émane juste du ministre", nuance-t-il. Une nouvelle rencontre est prévue entre une délégation et le cabinet du ministre dans les dix prochains jours, a encore indiqué Edgard Peters.