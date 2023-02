La Fédération des notaires présente l’évolution du marché immobilier à Bruxelles

Dans le cadre de la semaine de l’immobilier des notaires, la Fédération Royale du Notariat belge a présenté, ce mardi, l’évolution du marché immobilier à Bruxelles pour l’année 2022.

Premier fait notable, à l’échelle nationale, le marché de l’immobilier a connu une baisse d’activité de 2% entre 2021 et 2022. À Bruxelles, la baisse est un peu moins importante que la moyenne nationale, à 1,5% Le prix médian sur le marché des maisons atteint actuellement 285.000 euros en Belgique. "C’est le plus élevé que la Belgique ait connu", précise Pamela Carette, notaire à Jette.

Le marché des maisons est plus réduit mais intense

Par ailleurs, le marché bruxellois est spécifique, le marché des maisons ne constitue que 35% des opérations immobilières de la capitale, les appartements complètent le reste. "Le marché des maisons est plus réduit mais intense" explique Valéry Colard, notaire à Bruxelles. L’âge moyen de l’acheteur à Bruxelles est de 40 ans et la part des jeunes acheteurs a tendance à augmenter. Trois communes bruxelloises sont parmi les cinq avec le prix médian des maisons le plus élevé en Belgique. À Woluwé Saint-Pierre, le prix médian est même le plus élevé au niveau national, à 750.000 euros. Le prix des maisons a par ailleurs augmenté de 6,5% dans la capitale entre 2021 et 2022.

3 grandes zones

La région peut être divisée en trois grandes zones : Ouest, Nord-ouest et Evere avec les prix les plus bas, le Sud-est avec les prix les plus élevés et le Centre et Sud-Ouest avec des prix moyens. À court terme (2021-2022), la région bruxelloise a connu l’augmentation du prix médian des appartements la plus basse, à 4,2%. Par contre, à long terme (2018-2022) l’augmentation est la plus importante du pays à 23,5%. Le prix médian d’un appartement dans la capitale est actuellement de 250.000 euros. Le Nord-Ouest et Saint-Josse Ten-Noode, sont les zones où ils se vendent au prix le plus bas. À Anderlecht et Ganshoren, le prix est plus bas que le prix médian national et Woluwé-Saint-Pierre se trouve dans les dix communes les plus chères du pays. Dans certaines communes, le prix médian des appartements a baissé, comme à Anderlecht ou Saint-Gilles. D’un autre côté, Auderghem a connu la plus forte augmentation avec une hausse des prix de 18,3%. Les notaires estiment que pour 2023, l’activité immobilière devrait se maintenir au niveau actuel et estiment que les taux d’intérêt vont se stabiliser. Ils prévoient également une stabilisation des prix immobiliers à Bruxelles.