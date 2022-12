"La Fédération Belge doit d’abord dresser le bilan, elle est à un tournant, à la fin d’une ère"

Joachim Mununga pencherait plus pour un futur sélectionneur belge. "Je serais ravi de voir un belge à la tête de la sélection. Il comprendrait peut-être mieux la complexité de notre pays et pourrait répondre à nos attentes." Il poursuit, "j’aurais tendance à dire qu’il faut quelqu’un qui a un ego aussi grand que celui des joueurs et je pense à Vincent Kompany. Il peut le mettre en avant pour faire face à un joueur et le ranger pour laisser la place aux joueurs. De plus, il a une aura qui pourrait faire avancer et être au-dessus de la mêlée. Philippe Clément peut aussi être intéressant."



Pascal Scimé de son côté, verrait plus un futur sélectionneur étranger. "Je pense que le prochain aura un peu un profil à la Roberto Martinez. Etranger et plutôt méconnu du grand public. Les 6 années de Martinez ne sont pas un échec, la Fédération voudra aller chercher une personnalité comme Roberto. L’avantage d’un sélectionneur étranger c’est qu’il va pouvoir pacifier l’opinion publique."

Joachim Mununga poursuit, "tout le monde est éligible car on a donné sa chance à Martinez, il y a 6 ans. Quelqu’un qui avait une vision du football, qui a fait de très bonnes choses, on ne peut pas le nier. C’était une opportunité pour lui de venir chez les Diables et pas l’inverse."

Il conclut, "si on se dirige vers un même profil que Martinez, ça signifie qu’à la fin, il va s’en sortir, sans réellement faire avancer le football belge, bien que Martinez l’ait fait avancer de quelques pas. On a été première nation mondiale pendant longtemps, malheureusement on ne s’attendait à courir et pas à avancer seulement de quelques pas."