La Fédération belge des entreprises électriques et gazière ne pourra pas abaisser la TVA à 6% avant le 1er avril

L’application de la TVA à 6% le 1er avril est également trop tardive pour Thomas Dermine, secrétaire d’Etat pour la Relance et les Investissements stratégiques (PS) : "Il y a urgence et le gouvernement a pour partie anticipé cette urgence. Des décisions budgétaires fortes ont déjà été prises, que ce soit l’extension du tarif social, et ce n’est pas marginal puisqu’un ménage belge sur cinq bénéficie d’une prime de 80 € qui a déjà été en partie versée", s’exprime-t-il sur le plateau. "Maintenant, il faut aller beaucoup plus loin et éventuellement prolonger ces aides. Pour nous, les deux plus grands critères sont de faire quelque chose le plus rapidement possible, sans attendre avril, et le faire de façon ciblée."