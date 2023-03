La "Fed" vole au secours de Silicon Valley Bank : petit historique des interventions des banques centrales

D’autres causes ont mené à ce jeudi noir du 24 octobre 1929. Les limites de production de masse face à la saturation de la demande et les désordres monétaires et financiers issus de la Première Guerre mondiale. 80 ans plus tard, les tensions trouvent leur source dans les divergences entre les pays s’endettant pour consommer et importer (Etats-Unis, Royaume-Uni, Espagne) et les pays épargnant pour investir et exporter (Chine, Japon, Allemagne).

En 1929, les banques font faillite, les épargnants sont ruinés. La crise financière au départ se propage en crise économique, avec chômage, migrations, misère.

À l’origine, la réponse du gouvernement américain de l’époque est libérale : il laisse d’abord les entreprises faire faillite sans intervenir, ce qui aggrave la crise. Après l’élection du président Roosevelt, c’est le New Deal, la relance économique. Un virage keynésien. L’Etat intervient au contraire, finançant des programmes d’aide sociale, la construction de routes, de barrages, pour augmenter le pouvoir d’achat des particuliers et relancer la consommation et la croissance.

Interventions du FMI

Au niveau mondial, le Fonds monétaire international intervient aussi face aux crises d’endettement de différents pays : comme au Mexique en 1982 et en 1994, en Asie du sud-est en 1997, en Russie ou au Brésil en 1998, en Turquie en 2000, en Argentine en 2001 ainsi qu’en Grèce en 2010 et au Portugal en 2011.