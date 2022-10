La fausse millionnaire Anna Sorokin libérée d'un centre de rétention new-yorkais

La fausse millionnaire russo-allemande Anna "Delvey" Sorokin, qui a trompé le gotha de la finance à New York en se faisant passer pour une riche héritière, inspirant une série sur Netflix, a été libérée vendredi soir d'un centre de rétention et pourrait être expulsée des États-Unis.

Condamnée en 2019 à New York à des années de prison pour avoir escroqué 275.000 dollars à des hôtels, des banques et des proches, elle a été libérée sous caution et sous certaines conditions, a annoncé à l'AFP un porte-parole la police fédérale de l'immigration (U.S. Immigration and Customs Enforcement, ICE).

La jeune femme était détenue depuis mars 2021 dans un centre de rétention ICE de Goshen, à 100 kilomètres au nord de la mégapole de New York, pour avoir dépassé la durée de validité de son visa de touriste après avoir été libérée de prison une première fois, pour bonne conduite, en février 2021.