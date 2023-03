La fausse couche, une épreuve vécue au travail dans le secret.

"L’échographe m’a annoncé le lundi soir que ma grossesse était interrompue et mardi matin, j’étais au travail. J’avais encore tous les symptômes de la grossesse : mal aux seins, des nausées", témoigne Sandra Lorenzo, auteure du livre "Une fausse couche comme les autres".

"Je me disais : 'Si on ne me propose pas un arrêt de travail, c’est que je n’en ai pas besoin'. Je ne me sentais pas légitime à le demander. L’échographe ne m’a rien dit de ce qui allait arriver. Je lui ai posé quatre fois la question avant qu’elle me réponde : 'De grosses règles', ce qui minimise terriblement ce que nous vivons", ajoute-t-elle.

Selon un rapport publié en 2021 dans la revue médicale The Lancet, 15% des grossesses se terminent par une fausse couche, une épreuve qu’en moyenne une femme sur 10 traverse au cours de sa vie.