La Faunothèque : quand Arthur Honegger fait danser les chèvres

La Faunothèque est une série pédagogique et ludique qui donne goût à la musique classique à travers les mille et une façons dont elle a raconté les animaux. Le compositeur Arthur Honegger s’est inspiré de la chèvre et particulièrement de sa démarche dansante pour composer "La danse de la chèvre".

La danse de la chèvre est une partition pour flûte seule d’Arthur Honegger. Mais pourquoi une chèvre ? Parce qu’elle fait des cabrioles comme aucun autre animal.

Le morceau est composé de cinq parties bien distinctes. La chèvre sort d’abord de son sommeil, pour ensuite se mettre à danser. Après une danse endiablée elle se repose, essoufflée avant de s’endormir. Enfin, elle se met à rêver…

Le réveil de l’animal traduit, en musique, le fait de s’étirer. Les membres de la chèvre se déploient lentement. C’est ainsi qu’Honegger nous fait comprendre que le corps de l’animal se tend et puis se détend… La chèvre est prête à danser. Et la rupture est franche, la chèvre s’agite et bondit. La flûte joue staccato d’une façon rapide. Les notes sont courtes, à l’image des sauts de l’animal, inattendus et pleins de fougue. Plus elle se trémousse, plus son énergie diminue, elle se calme, elle se repose. Le thème de la danse ralentit, pour nous rappeler que la chèvre est encore excitée par sa danse. On entend ensuite les premières notes du morceau, qui évoquaient le réveil de la chèvre. Mais maintenant, elles ne suggèrent plus les étirements de la chèvre mais plutôt ses bâillements d’avant son sommeil. Nous voilà revenus au point de départ…