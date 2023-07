La Faunothèque : drôles et élégantes, les tortues de Saint-Saëns racontées aux enfants

Animal bien souvent symbolisé par la lenteur, Camille Saint-Saëns a imaginé une lente procession de tortues, peut-être leur manière de faire la fête ?

La pièce est drôle pour trois raisons : déjà, la lenteur du rythme illustre avec humour les pas lents de la tortue. Ensuite, la tension entre l’ostinato du piano (suite de notes répétitives) et la mélodie des cordes, à l’unisson, donne un sentiment de déséquilibre : entre suspension et lenteur, on a la sensation d’un mouvement immobile. Tant d’effort pour une course si lente, la tortue nous fait sourire !

Enfin, la troisième touche d’humour, et non des moindres, c’est la mélodie jouée par les cordes. Elle ne vous rappelle rien ? C’est la parodie (une imitation qui se moque) d’un passage d’Orphée aux Enfers, l’opéra-comique d’Offenbach : le "Galop infernal" qui deviendra l’air emblématique du french cancan. Et Saint-Saëns reprend ce thème en le ralentissant à l’extrême.

Il rajoute aussi deux fausses notes qui illustrent la maladresse des pauvres tortues, qui peinent à se mouvoir sur leurs petites pattes, et tombent en boule sur leurs carapaces.

Et pourtant, pour Saint-Saëns, la musique ne devait pas prêter à rire. C’est pourquoi il interdit que le Carnaval des animaux soit donné en concert de son vivant. Il l’avait seulement écrit pour un cercle d’amis proches. En bref, une parodie par un compositeur qui déteste la parodie : étonnant !