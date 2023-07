La Faunothèque : comment traduire en musique les mouvements d’ailes d’un papillon

La Faunothèque est une série pédagogique et ludique qui donne goût à la musique classique à travers les mille et une façons dont elle a raconté les animaux. Quelle musique imaginée en parlant de papillon ? La compositrice Mel Bonis y a répondu en proposant une pièce courte, vive et pleine de délicatesse.

"Une série qui fait Zoo Ré Mi"

La nature et les animaux ont toujours été des sources d’inspiration inépuisables pour les compositeurs. Si lorsqu’on parle de musique classique et d’animaux, on pense directement à Camille Saint-Saëns et son fameux carnaval zoologique, ce n’est pas le seul à avoir brossé le portrait musical d’animaux à plume, à poil ou encore à écaille.

C’est ce que propose la série pédagogique et ludique La Faunothèque : la pianiste Célimène Daudet, installée au piano en pleine nature, raconte en musique comment les compositeurs se sont inspirés des animaux pour concevoir leurs mélodies.

Une série écrite par David Unger & Theo Ould / Réalisée par David Unger / Présentée par Célimène Daudet.

Une coproduction Le Grizzly/Radio France.

Avec la participation de France Télévisions, le soutien du CNC et de la SACEM.