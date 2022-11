La faune du désert américain est de plus en plus menacée par le changement climatique.

On connaît de mieux en mieux, grâce à la littérature scientifique, les risques qui pèsent sur les espèces animales qui évoluent dans des écosystèmes altérés par la crise climatique, que ce soient les forêts, les montagnes ou les océans. Mais les dangers qui menacent la faune des régions désertiques sont moins étudiés, soulignent des chercheurs américains du Western Ecological Research Center, qui viennent de publier une étude dans The Journal of Wildlife Management.

Les auteurs des travaux ont réalisé des recherches sur une vingtaine d'espèces d'amphibiens et de reptiles évoluant dans les déserts d'Amérique du Nord (560024 km² dans 13 écorégions). Selon les résultats obtenus, 76% de la zone géographique passée au crible pourrait subir une perte de 20% ou plus des espèces de reptiles et d'amphibiens. Toutefois, cette estimation est valable uniquement dans le scénario le plus optimiste, soit une diminution des émissions à partir de 2020 jusqu'à des émissions quasi nulles en 2100. À l'inverse, jusqu'à 87% des espèces actuellement présentes pourraient disparaître dans certaines zones dans le cadre du scénario climatique le plus pessimiste.