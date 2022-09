La fast fashion expliquée aux enfants

En moyenne, un vêtement est porté 4 fois avant d’être jeté. C’est ce qu’on appelle la Fast Fashion. Comment expliquer ce phénomène ?

Tout s’est accéléré dans la mode. Avant, il y avait 2 grandes saisons : Automne hiver et Printemps été. Maintenant, une nouvelle collection arrive chaque semaine pour remplacer l’ancienne.

La Fast Fashion est apparue avec l’organisation des Fashion Week (semaines de la mode) où sont présentées les nouvelles collections. Les grands magasins sortent beaucoup plus de vêtements beaucoup plus souvent.

Le résultat est catastrophique pour notre planète. Plus de vêtements, ça veut dire plus de pollution et plus de déchets. Ces vêtements venus du bout du monde y retournent très vite dans d’immenses décharges en Afrique. Sans compter que l’industrie du textile pollue 20% de l’eau potable sur terre et nécessite des pesticides pour faire pousser le coton.

Bref, chaque jour, c’est l’équivalent d’une benne à ordures qui finit dans la nature. De quoi nous faire réfléchir à garder nos vêtements plus longtemps ?