La fast fashion à l'assaut de la seconde main pour verdir son image.

Antinomique au premier abord, le duo fast fashion et seconde main semble plus proche que jamais… Les plus grandes enseignes de mode éphémère semblent en tout cas se lancer à corps perdu sur ce créneau pour réduire déchets et gaspillage et tenter de redorer leur image sur le plan environnemental. Le géant suédois H&M est le dernier en date à avoir sauté le pas, en collaboration avec ThredUp, pour lancer sa propre plateforme aux Etats-Unis.

Il y a quelques mois encore, tout semblait les opposer. D'un côté, la fast fashion pointée du doigt pour son modèle peu respectueux de l'environnement et favorisant la surconsommation; de l'autre, la seconde main, initialement destinée à réduire les montagnes de déchets textiles et à limiter le recours au neuf. Deux salles, deux ambiances et ce, même si certains sont montés au créneau pour évoquer le non-sens de plateformes d'occasion sur lesquelles se revendaient - et se revendent parfois toujours - des articles… de fast fashion. Problématique face à laquelle un acteur a rapidement réagi.