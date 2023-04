La fascinante histoire de Beatrice Harrison et de son duo truqué avec les rossignols

Beatrice Harrison, la dame aux rossignols

Beatrice Harrison est une violoncelliste britannique du début du XXe siècle. Si son nom ne vous évoque rien, elle était connue à son époque pour être la violoncelliste aux rossignols. En effet, Harrison avait pour habitude de jouer le soir dans son jardin, où le chant de son violoncelle se voyait souvent accompagner par celui de rossignols. Des duos naturalistes qui, dans les années 1920, étaient très en vogue et donnaient même lieu à de véritables concerts en public.

En 1924, Beatrice Harrison réussit à convaincre le directeur de la BBC de diffuser pour la première fois un concert en plein air et en direct. Et quel meilleur endroit pour une telle captation que le jardin de la violoncelliste, avec le doux chant des rossignols comme "guest star". C’est ainsi que le 19 mai 1924, la BBC diffuse le premier épisode d’un nouveau programme, le duo violoncelle-rossignol. L’engouement pour ce programme est tel que celui-ci sera reconduit la semaine suivante, et ensuite chaque mois de mai jusqu’en 1942.

Lors de cette première diffusion en direct d’un concert en plein air, Beatrice Harrison aurait joué Elgar, puis Dvorak, et un hymne irlandais, pendant près d’un quart d’heure sans réponse. Puis les rossignols auraient consenti à se joindre à son violoncelle, à son grand soulagement.

Le succès du programme est immédiat, près d’un million de personnes auraient écouté ce duo inaugural, et Béatrice Harrison recevra des dizaines de milliers de lettres enthousiastes et passionnées.

L’émission se poursuivra chaque mois de mai jusqu’au milieu de la deuxième Guerre Mondiale, mais avec les rossignols seuls, et pendant dix minutes seulement.

Le 19 mai 1942, l’émission est interrompue par le passage de bombardiers britanniques en route pour le front. On craint que les nazis puissent localiser l’aviation nationale. La diffusion reprendra… comme un symbole de vie absolue au milieu de la déchéance des humains qui se déchirent.

Un duo truqué

En voilà une belle histoire, bientôt centenaire, d’un duo enchanteur… Une histoire qui, malheureusement pour les plus rêveurs d’entre vous, s’avère être fausse. En effet, la BBC a avoué il y a peu que cette performance de 1924 a été truquée pour la diffusion en direct.

Comme nous pouvons le lire dans un article du Gardian, publié en avril 2022, pour les besoins de la diffusion en direct, la production avait fait appel, au cas où les rossignols ne voudraient pas se joindre au violoncelle de Beatrice Harrison, à une interprète siffleuse, qui imiterait le chant du rossignol. Un plan B qui, selon toute vraisemblance, a été plus que bienvenu pour cette première émission.

Les petits oiseaux n’auraient pas voulu se joindre à la violoncelliste lors de l’enregistrement, peut-être trop apeurés par la horde de techniciens qui avaient envahi le jardin d’Harrison pour les besoins de la diffusion en direct.

Avec cet aveu, la BBC brise le mythe et l’aura mystérieuse qu’entourait ce programme, qui a suscité tant de passion à cette époque.