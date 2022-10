La farine ou l'avenir du recyclage des déchets alimentaires.

"Non seulement cette technique coûte moins cher que la lyophilisation mais surtout, elle permet de conserver toutes les propriétés nutritionnelles et gustatives des fruits et légumes et parvient même à garder la pectine", nous a confié Andrea Pulvirenti, conseiller scientifique qui a chapeauté le projet d'études des deux fondateurs avant qu'ils ne décident de le transformer en start-up. Et d'ajouter : "Nous avons conclu récemment un partenariat avec une boulangerie artisanale qui souhaite parfumer ses panettones avec notre farine d'écorces d'oranges".

Les farines de Packtin peuvent être utilisées de diverses façons selon les recettes. Présente à Paris-Nord Villepinte lors du dernier Salon de l'alimentation (SIAL), l'entreprise a aussi démontré aux industriels de l'agroalimentaire qu'ils pouvaient renforcer naturellement la couleur de leurs aliments.

Les farines sont en effet de parfaits colorants naturels.

Elles peuvent aussi renforcer le goût pour un moindre coût, souligne Monsieur Pulvirenti, qui illustre son explication avec les pépins et les peaux de tomates qui renferment encore beaucoup de saveur.

Dans le cas de l'ananas, il s'agit plutôt d'extraire les fibres pour les utiliser comme conservateur naturel. "En ajoutant la farine d'ananas à des pâtes farcies, on peut les garder jusqu'à trois mois car il n'y aura pas de perte de matières grasses", révèle le scientifique. L'équipe de Packtin imagine même mettre ses farines à profit en tant qu'ingrédients pour fabriquer des enrobages comestibles et réduire ainsi la quantité de déchets.