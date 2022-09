La farine de coca : un condiment comme un autre dans les cuisines colombiennes.

Dans les cuisines d'un luxueux restaurant de Bogota, Jeferson Garcia introduit une crème onctueuse à base de poudre de coca dans une poche à douille. Il ajoute ensuite la crème à un gâteau à base de coco. Avec des recettes comme celle-là, il espère faire en sorte que la coca "ne soit plus un tabou".

A ses côtés, Yulián Téllez prépare de la gélatine de pied de bœuf, une confiserie typique des plaines orientales de Colombie. C'est là que Yulián Téllez a grandi, entre guérilla et paramilitaires. Le cuisinier ajoute la poudre de coca au mélange collant avant de recouvrir le tout de poitrine de porc. Tout en malaxant la pâte, il se souvient des nuits dans son village de Guamal. Il devait "dormir sous la table de la salle à manger avec des coussins" car sa famille habitait "près du commissariat de police", régulièrement attaqué à coup de grenades par les rebelles.

Depuis son village, certains s'interrogent : "Comment ose-t-il" préparer des plats à base de coca ?"

Lui ne relève pas et continue d'utiliser la farine de coca dans son restaurant. "De nombreux cuisiniers se rendent compte de ses propriétés et on réalise que l'on peut préparer beaucoup des plats très intéressants", argumente-t-il.