La famille Stallone débarque dans une téléréalité et ça s'annonce gratiné

De nombreux fans penseront probablement que l’aventure de Stallone dans la téléréalité est plutôt surprenante après une carrière aussi remplie que réussie sur grand écran.

"Ce serait formidable de partager cette notoriété avec une émission de téléréalité pendant que vous êtes toujours dans l’actualité", a-t-il justifié. "J’aime mes filles. J’aime ma femme, et je voulais partager ça avec le public et les fans de Rocky et Rambo. C’est quelque chose que je trouve amusant."

L’acteur ouvre ainsi sa vie de famille sous le regard de tous et les téléspectateurs sont sur le point de découvrir à quel point Sly protège vraiment ses 3 filles.

Sophia, Sixtine et Scarlet ont déjà expliqué à quel point il est impossible d’inviter leur petit ami à la maison tant leur père est "intimidant"! Bien sûr, la plupart des pères sont particulièrement protecteurs envers leurs filles, mais une scène de la prochaine série de téléréalité en huit parties montre que Stallone fait vraiment passer cela à un niveau supérieur. Dans un extrait, on voit Sylvester littéralement exploser quand l’une de ses filles plaisante en disant qu’elle est enceinte ! Pour fêter l’anniversaire du chef de famille, Sixtine et sa mère Jennifer préparent un gâteau d’anniversaire et écrivent dessus "Je suis enceinte" en guise de blague. Stallone ne pense pas que ce soit drôle et pète une case…

Dans un autre extrait, Sixtine révèle ce que c’est que d’être élevée par Sylvester "surprotecteur" et "plutôt intimidant": "Avoir un crush ou un date quand vous avez le père que nous avons… c’est extrêmement difficile", a-t-elle admis.

"La première fois qu’un garçon est venu rencontrer mes parents, j’étais tellement nerveuse… En entrant, il a levé les yeux vers le balcon et a dit : "Oh mon Dieu, qu’est-ce que c’est ?"…C’était mon père, debout sur le balcon, en ombre chinoise, on ne voyait qu’une silhouette. … Il est tellement cinématographique. Ce pauvre garçon a sauté dans sa voiture et je ne l’ai plus jamais revu."