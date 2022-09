La Famille Sinatra, de Frank ''The Voice'' à Nancy Jr, Frank Jr, et Tina

Voilà un crooner parmi les crooners, le séducteur surnommé The Voice, je parle de Frank Sinatra et de sa dynastie bien sûr. "The Voice", l'homme qui aimait les femmesa a marqué la musique nord-américaine et la variété internationale.

Il naît dans le New Jersey le 12 décembre 1915. Fils d’un immigré italien tenancier d’une taverne et boxeur, sa mère était sage femme et impliquée dans la politique de son quartier. C’est sa grand-mère qui s’en occupait, elle l’a encouragé et coaché quand il a voulu devenir chanteur professionnel. Sa plus grande influence : Bing Crosby qu’il croisa dans un club en 1935. La carrière de Sinatra : acteur, homme de radio, chanteur, partisan du parti démocrate, il aura aussi des liens sulfureux avec la mafia et passé une nuit dans le lit de Jackie Kennedy. Au-delà de ses 600 millions de disques vendus, le crooner a inventé les standards d’un métier : "le show-business et le statut de star".