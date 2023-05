La famille Simons-Tenret, louageurs au cœur du folklore des marches à Gerpinnes

C’est dans la plus pure tradition familiale que l’entreprise fonctionne encore aujourd’hui : "Notre activité principale est la location de costumes pour les marches folkloriques de l’Entre-Sambre-et-Meuse. Je travaille avec mon frère, Philippe. Depuis 1995, on a repris l’activité de nos parents", nous explique Fabienne Simons.

En plus de la location, la famille "fabrique, confectionne et entretien les costumes". Tissus entreposés, découpes de cuir et bruits de machines à coudre… Le centre névralgique de l’entreprise, là où tout se passe, semble se situer dans l’atelier de confection : "On y fait tout de nos mains. On achète les matières premières et tout est transformé chez nous. Que cela soit tissus, cuirs…" Le travail de ces matières n’est d’ailleurs pas une mince affaire :"C’est un costume quand même relativement épais et assez particulier. On se base notamment sur des patrons pour leur confection".