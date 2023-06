Après avoir suivi un séjour linguistique en Angleterre, la princesse Elisabeth revient chez ses parents, le roi Philippe et la reine Mathilde. Quelle surprise pour eux de revoir leur "Babette" transformée : adieu la royauté, elle veut vivre sa vie et profiter de la vie en voyageant, en écoutant du rock et même avoir des sex-friends ! Notre couple royal n’a plus le choix : exorciser la jeune princesse et espérer qu’elle revienne à elle…