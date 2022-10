La Famille Rothschild, parcours et fortune d'une famille en or

Le nom "Rothschild" est devenu synonyme d'immense richesse. Les Rothschild sont associés au succès et au luxe, mais aussi à des siècles d'alliances avec des dirigeants absolutistes et au financement des guerres et de l'oppression. À ce jour, la famille Rothschild reste la cible d'attaques antisémites, de théories du complot et de persécutions. Comment les Rothschild ont-ils amassé leur fortune légendaire ? Comment la famille est-elle sortie du ghetto de Francfort pour devenir l'une des dynasties financières les plus puissantes du monde ?

