La famille Kings of Leon : Caleb, Jared, Nathan et leur cousin Matthew Followill

Une fratrie unie élevée à la dure ! Quand on écoute les albums de ce groupe que l’on ne présente plus, Kings of Leon, difficile de dire qu’ils sont issus de la scène de Nashville. En effet leur rock novateur et énergique pourrait être né dans un quartier de Big Apple.

Et quand on sait que les frères Followill ont reçu une éducation religieuse stricte, quasi sectaire, suivant aveuglément un père pasteur évangélique à travers le sud des USA, on imagine mal qu’ils aient aujourd’hui le statut de rock star. Leur pugnacité a permis de se démarquer, et leur belle ascension n’est pas due au hasard.