La famille Goldman omniprésente dans la chronique de Julie Compagnon

Michael Goldman, le fils de Jean-Jacques, participera à la Star Academy en tant que directeur. Lors de l’émission Danse avec les Stars, on a divulgué le nom de la première participante, il s’agit d’Enola. On savait déjà que Nikos Aliagas reprendrait son poste de présentateur et que Céline Dion pourrait venir sur un prime pour une émission spéciale. Quelques noms commencent à tomber au fur et à mesure que le début de l’émission approche.