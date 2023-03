La famille Gainsbourg : Serge, Jozeph, Jane, Charlotte, Bambou et Lulu

Gainsbourg, nom de famille symbole de la chanson française. Serge, artiste peintre, puis pianiste, devient auteur-compositeur, réalisateur et interprète malgré lui. Il s’adapte à toutes les époques et styles allant du jazz au reggae en passant par les yé-yé. Puis il y a aussi Jozeph Ginsburg le père, Jane sa muse, ainsi que Charlotte et Lulu, 2 de ses enfants.

Olga, infirmière ainsi que chanteuse mezzo soprano, et Joseph Ginsburg, pianiste de cabarets, émigrés juifs russes arrivent à Paris au début des années 20. Lucien Ginsburg et sa sœur jumelle Liliane naissent le 2 avril 1928. Il apprend le piano avec son père. Au début des années 40, la famille se cache en province. Tout d’abord pianiste de cabaret, Serge se produira en premières parties de Jacques Brel, Guy Béart, Raymond Devos et Juliette Greco avant d’écrire pour elle puis pour Petula Clarck, Bardot, Françoise Hardy… Le succès arrive au milieu des 60’s et son "Poupée de cire, poupée de son" interprété par France Gall gagne à l’Eurovision de la chanson en 65.